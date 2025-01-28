МВД РФ: дело о мошенничестве против зампреда АКБ "Держава" Назырова прекращено

Министерство внутренних дел Российской Федерации закрыло уголовное дело против заместителя председателя правления АКБ "Держава" Тимура Назырова, который ранее обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере.
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