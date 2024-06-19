Власти не смогли найти подрядчика для разработки проекта кампуса в Чите

Начальная цена разработки проектной документации по кампусу мирового уровня была 292 млн рублей.Под Читой, между микрорайонами Преображенский и Витимский, по мастер-плану города намерены построить университетский кампус мирового уровня.
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