👩🚒 Условный пожар потушили в одной из школ Симферополя По легенде, из-за того, что в лаборатории хранили вещества, которые нельзя держать вместе, начался пожар.
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👩🚒 Условный пожар потушили в одной из школ Симферополя По легенде, из-за того, что в лаборатории хранили вещества, которые нельзя держать вместе, начался пожар.