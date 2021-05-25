Медвежий угол

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«Владимир Владимирович, я не готова никому в мире ни по какому поводу зубы выбивать»

«Владимир Владимирович, я не готова никому в мире ни по какому поводу зубы выбивать»

Владимир Путин, как известно, пообещал «выбить зубы» всем, кто попытается «нас укусить или откусить что-то от нас».

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oleg_veles
Ну значит будь готова, выбивать будут тебе.... Такие вот "толерантные" граждане и практически УЖЕ уничтожили Европу, уровень тестостерона у европейцев - 20% от нормы уровень пассионарности равен 0. Советую данной журналюге - перебирайся в Европу коль не готова за свою Родину "зубы выбивать". Позорище либерастное!
Алекс М
Давно пора подсчитать зубы на ладошке и не только Западу, но и подобным писарчукам!
Анатолий Селиверстов
Вытаскивай свои зубы на полку.
Алекс М
Очередной мудак?
valeri bolgov
Глупая статья и написано безоловой бабой. Просто диву даешься, как вообще эти либеро-пидерасты, думают не тем, чем все нормальные люди.
Сергей Акшенцев
Нет это либеро-лесбиянка. И пусть валит в гейропу.
владимир казарский
Убогая, если не готова выбивать зубы врагам, жди, что скоро враги выбьют зубы тебе.
Александр Абросимов
Убогая мягко сказано падаль подзаборная а ты не выбирай жопу подставь америкосам и раслабся
Vlad Kol
Вонючка!
Вера Малородняя
Кто пишет.дебилка
Юрий Зубрин
Помните фразу :"Сейчас 11 часов 35 минут "-эта фраза о них ,утверждающих, что "цивилизованый мир" хочет исключительно добра для России .Ну,а то что нашлось много желающих взять и поделить Россию,считая ,что ей многое досталось ,у них ЭТО не про то!
Елена Александровна
ты девочка, если конечно не 28 или 56 пол! а девочки и не должны выбивать зубы никому! для этого есть мальчики! да, есть у нашего президента манера выражаться эмоционально, не подбирая слова. Так он и не дипломат, чтобы вести политесы! За ним огромная страна и ему не до заискиваний! Он вежливо ведёт себя, его сразу называют слабым, а вот скажет "мочить в сортире", или вот "выбьем зубы", сразу страх у этих, как бы цивилизованных! Со всей этой возомнившей из себя швалью, к сожалению иначе не получается! А уж стыдиться чего-то, совсем последнее дело! Если ты молода, создавай семью, рожай детей! Если средних лет, живи в своё удовольствие! Если уже в возрасте, воспитывай внуков, делай что-то для страны и людей! А "зубы выбивать" найдутся профессионалы и ты такая стыдливая для таких дел не нужна! Стыдно писать то, что ты тут понаписала! Идёт война, война с твоей страной, а ты как тот плохиш, готова за банку варенья и ящик печенья помогать врагам! Этого стыдись, а не того как президент и другие мужчины, а не 17 или 43-го пола существа, бьются всеми способами за твою же жизнь!
Виктор Горшков
Она просто не желает Родину защищать. А Путин говорил именно про защиту России от загребущего запада вместе с их главарем США.
Алиса Майская
Господи, какая дура автор... Молчала бы, может за умную бы сошла.
Rusik Rusik
На Украине не выбили зубы западенцам и теперь Европа и Америка имеют народ Украины во все дыры.
Сергей Федотов
А я готов. И Сашка Худяков, напарник мой готов. И сыновья мои готовы, и другие человеки, кого я знаю готовы. Потому, что мы русские, мы россияне, это мы и есть Россия. А Норштейн с Эрнстом не вся Россия, да и русские ли они.
Светлана Баттерман
Ну и кто эта*дочь офицера* написавшая этот плевок? Где первоисточник? Кремлин ру опубликовал этот плевок а сочинил кто?
Mila К
Не уважаемые "звездуны", "бомонд" - дорога на ... всегда без пробок, всегда открыта. Чемодан, вокзал...., плакать никто не будет. Не будет вас, ВЕЛИКАЯ РОССИЯ ПРОЖИВЕТ вместе с В,В,Путиным.
александр Сан
Тебя дуру и не спрашивали.
Svet Alex
Да, искалеченных умственно у нас еще хватает!Эта дебилка не понимает даже, что она пишет!Скорее всего, это очередной тролль, мразь либеральная!
Владимир Тамбасов
Эта либерастка и иже с нею лизали жопу забугорщикам и продолжают это с особой любовью делать! Не нравиться жить в России вали отсель в свой любимый забугор!
АлександрА Лопатина
Вспоминается цитата из замечательного фильма "Обыкновенное чудо". Там король вспоминал своего родственника... "Когда душили мою тётю, её муж стоял рядом и уговаривал: "потерпи, любимая, может обойдется"". Вот так же и автор, которая с мозгами не дружит, потому что, болезная, родилась без этого нужного каждому нормальному человеку органу. Ну потерпи, болезная... и лучше помолчи. Мы уж как-нибудь без тебя разберёмся кому давать в зубы, а кому социальные выплаты. Такие дуры как ты, которые даже не понимают кому это сказано, России не нужны. Уезжай, там на Западе, тебе поди не так позорно будет отдаваться на улицах охреневшим от безнаказанности арабам, чем здесь получать "позорные" социальные выплаты. И запомни, если мы не будем "давать в зубы" таким как ты и нашим забугорным друзьям, то не будет у нас в стране ничего хорошего, того, что ты от своей безмозглости не ценишь, потому что плохого не видела. Дура ты и есть дура.
Сергей Владимирович
Ну дура дурой!
Иван Васильев
А кто такая эта дурища?!
Дмитрий
Ну и кто эта дура?

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