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0,5 млн руб на каждого абхаза за 15 лет. Что за это теперь требует Москва?

0,5 млн руб на каждого абхаза за 15 лет. Что за это теперь требует Москва?

После того, как Россия с 1 сентября приостановила выплаты бюджетникам Абхазии (учителя, врачи, силовики), главный теперь вопрос - как и у нас, так и в Сухуми - что дальше?.

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Комментарии
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Вячеслав Галимов
Вы мандам за язычком следите когда о России говорите .
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15 час.
Николай Егоров
Не РОССИЯ -ДУРА ! А чиновники выполняют приказ америкосов , ГРАБИТЬ РОССИЮ , и её НАРОД! И содержать ДАРМОЕДОВ !
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12 час.
ВР
Виктор Рубцов
Ну хоть по немногу у нас .. а чиновники то наши... мозги трезвеют .. что у нас все богатые что ли ..? На своих экономим...А эти жируют ... Мы и без Абхазии проживем .. Пусть Абхазия без нас по пробует
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11 час.

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