После того, как Россия с 1 сентября приостановила выплаты бюджетникам Абхазии (учителя, врачи, силовики), главный теперь вопрос - как и у нас, так и в Сухуми - что дальше?.
0,5 млн руб на каждого абхаза за 15 лет. Что за это теперь требует Москва?
Комментарии
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Вячеслав Галимов
Вы мандам за язычком следите когда о России говорите .
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15 час.
Николай Егоров
Не РОССИЯ -ДУРА ! А чиновники выполняют приказ америкосов , ГРАБИТЬ РОССИЮ , и её НАРОД! И содержать ДАРМОЕДОВ !
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12 час.
ВР
Виктор Рубцов
Ну хоть по немногу у нас .. а чиновники то наши... мозги трезвеют .. что у нас все богатые что ли ..? На своих экономим...А эти жируют ... Мы и без Абхазии проживем .. Пусть Абхазия без нас по пробует
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11 час.
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