0,5 млн руб на каждого абхаза за 15 лет. Что за это теперь требует Москва?

ВР

Виктор Рубцов

Ну хоть по немногу у нас .. а чиновники то наши... мозги трезвеют .. что у нас все богатые что ли ..? На своих экономим...А эти жируют ... Мы и без Абхазии проживем .. Пусть Абхазия без нас по пробует