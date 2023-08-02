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Товарищеские матчи. «Ливерпуль» сыграет с «Баварией», «Ювентус» – с «Реалом», «Боруссия» против «Челси»

Товарищеские матчи Ливерпуль Англия – Бавария Германия Дата проведения 2 августа, 14.30, «Stadium of Singapore» Онлайн матча   Наполи Италия – Жирона Испания Дата проведения 2 августа, 19.

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