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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Куйвашев и Орлов приехали на выставку Вексельберга в Петербург — и вскоре удалились с ним

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов приехали в Санкт-Петербург ради выставки, которую организовал основатель фонда «Связь времен» и Музея Фаберже Виктор Вексельберг (основной бенефициар группы компаний «Ренова»).

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