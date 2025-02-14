Куйвашев и Орлов приехали на выставку Вексельберга в Петербург — и вскоре удалились с ним

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов приехали в Санкт-Петербург ради выставки, которую организовал основатель фонда «Связь времен» и Музея Фаберже Виктор Вексельберг (основной бенефициар группы компаний «Ренова»).
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