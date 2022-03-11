Нурлан Даиров: «В южном дерби всегда чувствуется необычайно высокий накал»

Защитник «Тараза» Нурлан Даиров прокомментировал победу над «Ордабасы» (1:0) во 2-м туре КПЛ. – Игра получилась напряженной.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх