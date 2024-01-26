Названы причины, по которым Украина сбила самолёт с пленными

Украина сбила самолет с собственными военнопленными как минимум по трем причинам, заявил в разговоре с РИА Новости председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ, лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.