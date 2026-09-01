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Поварёнок с лучшими рецептами

20 519 подписчиков

Котлеты из индейки «Сливочные»

Котлеты из индейки «Сливочные»

Замечательные котлеты, нежные, сливочные, сочные, без добавления хлеба. Рецепт шефа Зимина. Уменьшать масло не советую, это очень вкусно! Пробуем? .

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