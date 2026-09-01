Котлеты из индейки «Сливочные»

Замечательные котлеты, нежные, сливочные, сочные, без добавления хлеба. Рецепт шефа Зимина. Уменьшать масло не советую, это очень вкусно! Пробуем? .
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