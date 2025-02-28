Эксперт Сорокина напомнила, когда можно забрать накопительную часть пенсии

За накопительной частью пенсии можно обратиться по достижении прежнего пенсионного возраста. На это обратила внимание заведующая кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» экономического факультета РУДН Лариса Сорокина, в интервью агентству «Прайм».