Эксперт Сорокина напомнила, когда можно забрать накопительную часть пенсии

За накопительной частью пенсии можно обратиться по достижении прежнего пенсионного возраста. На это обратила внимание заведующая кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» экономического факультета РУДН Лариса Сорокина, в интервью агентству «Прайм».
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