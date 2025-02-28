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Эксперт Сорокина напомнила, когда можно забрать накопительную часть пенсии

Эксперт Сорокина напомнила, когда можно забрать накопительную часть пенсии

За накопительной частью пенсии можно обратиться по достижении прежнего пенсионного возраста. На это обратила внимание заведующая кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» экономического факультета РУДН Лариса Сорокина, в интервью агентству «Прайм».

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