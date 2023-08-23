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"У МЕНЯ ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО ЭТО НЕ ИХ ЛЮДИ": РЕШЕНИЯ ВСУ УДИВИЛИ ПУТИНА

"У МЕНЯ ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО ЭТО НЕ ИХ ЛЮДИ": РЕШЕНИЯ ВСУ УДИВИЛИ ПУТИНА

Киев ведёт себя так, будто бойцы ВСУ не являются гражданами Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.

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Комментарии
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Лев Добрый
У нацистов нет своих и чужих, у них есть только враги и шуцманы!😜👈😱
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17 час.
Любовь Головина
Вы бы г-н президент о своих военных подумал, которые из-за твоей нерешительности, погибают молодые ребята, большинство  даже не успели завести семьи. Или у тебя нет своего народа?
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15 час.
Любовь Головина
У тех ребят есть свой президент, которого они сами выбирали
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15 час.

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