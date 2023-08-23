"У МЕНЯ ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО ЭТО НЕ ИХ ЛЮДИ": РЕШЕНИЯ ВСУ УДИВИЛИ ПУТИНА

Лев Добрый У нацистов нет своих и чужих, у них есть только враги и шуцманы!😜👈😱

Любовь Головина Вы бы г-н президент о своих военных подумал, которые из-за твоей нерешительности, погибают молодые ребята, большинство даже не успели завести семьи. Или у тебя нет своего народа?