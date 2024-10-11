Северное сияние ночью 11 октября попало в объектив волгоградского фотографа-любителя 📸 В ночь на 11 октября 2024 года на Волгоградскую область обрушилась магнитная буря высшего уровня.
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Северное сияние ночью 11 октября попало в объектив волгоградского фотографа-любителя 📸 В ночь на 11 октября 2024 года на Волгоградскую область обрушилась магнитная буря высшего уровня.