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Chatham House* (Лондон): Британии с долгами не справиться… Идем в Европу за деньгами!

Chatham House* (Лондон): Британии с долгами не справиться… Идем в Европу за деньгами!

Соединенное Королевство еще не утонуло под бременем госдолга, но сочетание слабого роста, дорогих заимствований, высоких налогов и политически трудносокращаемых расходов начинает образовывать замкнутый круг, пишет Креон Батлер из Chatham House* (нежелателен в РФ).

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