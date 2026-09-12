Chatham House* (Лондон): Британии с долгами не справиться… Идем в Европу за деньгами!

Соединенное Королевство еще не утонуло под бременем госдолга, но сочетание слабого роста, дорогих заимствований, высоких налогов и политически трудносокращаемых расходов начинает образовывать замкнутый круг, пишет Креон Батлер из Chatham House* (нежелателен в РФ).