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Закон, порядок, государство

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Госавтоинспекция федеральной территории «Сириус» провела мероприятия, направленные на профилактику нарушений, связанных с управлением СИМ

С целью снижения дорожно-транспортного травматизма при использовании электросамокатов, а также профилактики нарушений ПДД среди граждан, использующих СИМ, Госавтоинспекция федеральной территории «Сириус» совместно с представителями кикшеринговой организации провели профилактический рейд под названием «Внимание, СИМ».

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