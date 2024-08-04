Госавтоинспекция федеральной территории «Сириус» провела мероприятия, направленные на профилактику нарушений, связанных с управлением СИМ

С целью снижения дорожно-транспортного травматизма при использовании электросамокатов, а также профилактики нарушений ПДД среди граждан, использующих СИМ, Госавтоинспекция федеральной территории «Сириус» совместно с представителями кикшеринговой организации провели профилактический рейд под названием «Внимание, СИМ».