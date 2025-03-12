Почему новые этнические чистки в Сирии чувствительны для России

Жертвами насилия стали преимущественно алавиты, к которым относится и Башар Асад Около тысячи мирных жителей погибли в результате казней и чисток в Сирии 10 марта СБ ООН проведет экстренные консультации из-за обострения на западе Сирии, где, по последним доступным данным, за три дня погибли около тысячи мирных жителей.
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