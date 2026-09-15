Актуальные комм...
ГЛАВНАЯКОММЕНТАРИИПОЛИТИКАТРЕНДЫЭНЕРГЕТИКАОБЩЕСТВОКНИГАНОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Актуальные комментарии

11 721 подписчик

Глобалисты в стиле маркизы де Помпадур

Глобалисты в стиле маркизы де Помпадур

Сегодня на мировой арене отчётливо видны два противоположных подхода к внешней политике. Один из этих подходов олицетворяет Россия, ее президент — Владимир Путин, который последовательно и системно выстраивает внешнеполитический курс, ориентированный на сотрудничество, развитие, многополярность и совместное процветание.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым