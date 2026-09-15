Сегодня на мировой арене отчётливо видны два противоположных подхода к внешней политике. Один из этих подходов олицетворяет Россия, ее президент — Владимир Путин, который последовательно и системно выстраивает внешнеполитический курс, ориентированный на сотрудничество, развитие, многополярность и совместное процветание.