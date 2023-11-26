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Эксперт о бое Рахмонов – Томпсон: «Я ставлю на победу Шавката решением судей»

Канадский эксперт в ММА Джеймс Линч считает, что предстоящий бой казахстанца Шавката Рахмонова (17-0) впервые пройдет всю дистанцию.

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