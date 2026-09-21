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Они осчастливили всю Россию, а в Америке их подозревали в воровстве! Скандальная история с легендарного МЧМ-2011

Они осчастливили всю Россию, а в Америке их подозревали в воровстве! Скандальная история с легендарного МЧМ-2011

«Пропала большая сумма долларов, которую тогда выдавали наличными».МЧМ-2011, с какой стороны ни посмотри, получился для сборной России крайне событийным.

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