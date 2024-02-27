Граждане открывают более 29,16 млн цифровых кошельков в юанях в Сучжоу

В городе Сучжоу расположенном в Китае более чем 29,16 миллиона местных жителей в настоящее время пользуются цифровыми кошельками в национальной цифровой валюте (CBDC), поскольку проект Центрального банка продолжает набирать популярность.
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