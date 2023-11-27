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Директор «Боруссии» Крамер: «Критически относимся, когда клубами управляют государства с неисчерпаемыми источниками денег. Мы обращаем внимание на то, откуда берутся средства»

Директор «Боруссии» Крамер: «Критически относимся, когда клубами управляют государства с неисчерпаемыми источниками денег. Мы обращаем внимание на то, откуда берутся средства»

– Мистер Крамер, «Дортмунд» играет против Ньюкасла в Лиге чемпионов. Английский клуб связан с Саудовской Аравией.

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