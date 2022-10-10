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Продавщица против горе-вора, мощное зарево на Московской: что обсуждает Уссурийск

Продавщица против горе-вора, мощное зарево на Московской: что обсуждает Уссурийск

Подрыв на Крымском мосту, пожар в районе улицы Московской и поединок уличной продавщицы с воришкой: о чем говорили жители Уссурийска в соцсетях? Аудио-обзор популярных в городе web-новостей за минувшие выходные сделала редакция ИА UssurMedia в свежем выпуске подкаста.

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