Продавщица против горе-вора, мощное зарево на Московской: что обсуждает Уссурийск

Подрыв на Крымском мосту, пожар в районе улицы Московской и поединок уличной продавщицы с воришкой: о чем говорили жители Уссурийска в соцсетях? Аудио-обзор популярных в городе web-новостей за минувшие выходные сделала редакция ИА UssurMedia в свежем выпуске подкаста.