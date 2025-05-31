These Are Most Affordable US Cities To Buy A Home In 2025 WalletHub analyzed 300 U.S. cities of varying sizes across ten metrics, including real estate tax rate, cost per square foot, median home price, and median household income.
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