RT Russia

11 120 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Елисеева
    Вот и тут таджики.Премьер Молдавии ...
  • tsan tsan
    А где депутат Нилов собирается найти столько КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ психологов ? Или каждый член ЛДПР готов стать психолог...Депутат Нилов пре...
  • Иванов
    Весь в папу. В роддоме точно не перепутали.РИА Новости: в Мо...

Coluna do Fla/Flamengo: Клаудиньо согласился перейти из «Зенита» во «Фламенго»

Coluna do Fla/Flamengo: Клаудиньо согласился перейти из «Зенита» во «Фламенго»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо согласился перейти в бразильский «Фламенго». Как сообщает Coluna do Fla/Flamengo, после достижения договорённости с 26-летним бразильцем «Фламенго» попытается договориться с петербуржцами.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх