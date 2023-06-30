Coluna do Fla/Flamengo: Клаудиньо согласился перейти из «Зенита» во «Фламенго»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо согласился перейти в бразильский «Фламенго». Как сообщает Coluna do Fla/Flamengo, после достижения договорённости с 26-летним бразильцем «Фламенго» попытается договориться с петербуржцами.