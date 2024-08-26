На Украине дали неожиданный ответ на вопрос «Чей Крым»?

Украинский телеграм-ресурс UA War Infographics создал эксклюзивную инфографику, в которой изобразил обобщенные лица каждого региона Украины, где сочетаются важные показатели его состояния: экономическое, гуманитарное и социальное.
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