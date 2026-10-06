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ИА Регнум

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Лавров философски оценил сообщения о новом плане «обороны» НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 октября заявил, что «философски» воспринимает сообщения о разработке «оборонительного» плана НАТО на восточном фланге.

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