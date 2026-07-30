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Бразилец из «Динамо» Рубенс — о погоде в России: «Честно, мне пока очень сложно во время игр из-за холода»

Бразилец из «Динамо» Рубенс — о погоде в России: «Честно, мне пока очень сложно во время игр из-за холода»

Бразильский полузащитник московского «Динамо» Рубенс Диас признался, что пока еще не привык к холодной погоде в России.

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