В ДНР сообщили о сокращении количества иностранных наемников

Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский прокомментировал ситуацию. Уменьшилось количество задействованных в активных боевых действиях в ДНР зарубежных наемников, сообщает РИА «Новости».
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