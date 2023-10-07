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Шойгу представил рядового Дмитрия Егорова к званию Героя России посмертно

Шойгу представил рядового Дмитрия Егорова к званию Героя России посмертно

Рядовой 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрий Егоров посмертно представлен главой Минобороны Сергеем Шойгу к званию Героя России, сообщает российское военное ведомство.

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