Шойгу представил рядового Дмитрия Егорова к званию Героя России посмертно

Рядовой 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрий Егоров посмертно представлен главой Минобороны Сергеем Шойгу к званию Героя России, сообщает российское военное ведомство.
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