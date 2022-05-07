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Ловчев назвал игроков, появление которых в рядах «Спартака» стало оскорблением для России

Ловчев назвал игроков, появление которых в рядах «Спартака» стало оскорблением для России

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал вылет волгоградского «Ротора» из ФНЛ, однако взглянул на ситуацию в российском футболе куда шире… «Я не могу сказать, что вылет «Ротора» ещё ниже позор, потому что не знаю, что там происходит: кто руководит, кто деньги даёт.

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