Ловчев назвал игроков, появление которых в рядах «Спартака» стало оскорблением для России

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал вылет волгоградского «Ротора» из ФНЛ, однако взглянул на ситуацию в российском футболе куда шире… «Я не могу сказать, что вылет «Ротора» ещё ниже позор, потому что не знаю, что там происходит: кто руководит, кто деньги даёт.