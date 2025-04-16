«Для ангелов будет много работы»: предсказание мальчика-индиго из 90-х для России и мира Ольга БезродняяМальчик-индиго, живший в 90-х годах, сделал предсказание, которое тогда было не понятно многим.
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