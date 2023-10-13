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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Культура воровства как врождённая идеология США

Культура воровства как врождённая идеология США

1. Вступление  Начну издалека.  Был такой японский эксперимент: переселили на два небольших острова, находящихся примерно в 10 км друг от друга, две группы обезьян.

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Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Так ОТРЕБЬЕ же...Вот и воруют...ХАЛЯВА БЛЯ....
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18 час.
Homo Sapiens
&quot;великая&quot; страна, которую так хотят косплеить хохлы... Понятно, кого косплеят, какое &quot;величие&quot; им нужно....😀
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16 час.
Гарий Щерба
ДАЕШЬ  ПэРэСТРОЙКУ  АМэРыКЕ ...!!!👍👍👍👍👍👍👍👍
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13 час.

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