1. Вступление Начну издалека. Был такой японский эксперимент: переселили на два небольших острова, находящихся примерно в 10 км друг от друга, две группы обезьян.
Культура воровства как врождённая идеология США
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Так ОТРЕБЬЕ же...Вот и воруют...ХАЛЯВА БЛЯ....
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18 час.
Homo Sapiens
"великая" страна, которую так хотят косплеить хохлы... Понятно, кого косплеят, какое "величие" им нужно....😀
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16 час.
Гарий Щерба
ДАЕШЬ ПэРэСТРОЙКУ АМэРыКЕ ...!!!👍👍👍👍👍👍👍👍
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13 час.
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