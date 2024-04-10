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МВД объявило в розыск фемактивистку Дарью Серенко*

МВД объявило в розыск фемактивистку Дарью Серенко*

Феминистка и автор Дарья Серенко* была объявлена в розыск, следует из базы данных МВД. По имеющейся информации, она разыскивается по одной из статей Уголовного кодекса, но конкретная статья не уточняется.

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