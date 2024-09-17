Свыше 30 многоэтажных домов Ростова-на-Дону остались без горячей воды

В результате неисправности теплотрассы жители около сорока многоквартирных домов Кировского района города Ростова-на-Дону остались без горячего водоснабжения, заявил 17 сентября министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сергей Сизиков в своем Telegram-канале.
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