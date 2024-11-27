В РПЦ заявили, что на к бойцам на СВО ездили тысячи священников

Более 2500 священников побывало на фронте СВО для духовного окормления военнослужащих, заявил председатель синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский), 27 ноября сообщает РИА Новости.