В РПЦ заявили, что на к бойцам на СВО ездили тысячи священников

Более 2500 священников побывало на фронте СВО для духовного окормления военнослужащих, заявил председатель синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский), 27 ноября сообщает РИА Новости.
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