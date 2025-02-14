В России протестировали скоростную серийную съемку HD Super Burst в HONOR Magic 7 Pro — ре...

В России протестировали скоростную серийную съемку HD Super Burst в HONOR Magic 7 Pro — результаты порадовалиПосле съемки фотограф, команда видеопродакшна и спортсмены оказались приятно удивлены возможностями AI-камеры HONOR Magic7 Pro.
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