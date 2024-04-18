5 малоизвестных мест в Европе, которые стоит посетить

<p>Если вы любите путешествовать, то, скорее всего, в вашем списке «мест, которые стоит посетить» уже есть такие знаменитые достопримечательности, как Тадж-Махал, Великая Китайская стена или Большой Барьерный риф.
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