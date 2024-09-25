Самая дешевая квартира сдается на Ангарской

Ещё в мае этого года аналитики утверждали, что стоимость аренды квартир в Москве расти не будет. Однако их прогнозы не сбылись, и средняя цена найма однокомнатной квартиры к сентябрю почти достигла 70 тыс.
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