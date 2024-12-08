Чехия приняла реформы для развития криптоиндустрии

Новые криптовалютные реформы в Чехии, включая доступ к банковским счетам и налоговые льготы, направлены на стимулирование роста отрасли и предотвращение утечки талантов, а также соответствуют регламенту ЕС MiCA.
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