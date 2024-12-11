Ефрейтор Коков уничтожил вражеского гранатометчика и остановил наступление ВСУ

Минобороны РФ Ефрейтор Антон Коков, находясь в обороне и ведя наблюдение за прилегающей местностью в зоне своей ответственности, своевременно обнаружил движущуюся в направлении российских позиций группу украинских боевиков.
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