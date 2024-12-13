Номер Единого диспетчера Новосибирска 051 прекратит работу с 1 января 2025 года

Короткий номер 051 перестанет работать в соответствии с приказом Минцифры РФ. По плану нумерации, утвержденному в 2022 году, с начала 2025 года в России завершается эксплуатация номеров, начинающихся с цифры «0».
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