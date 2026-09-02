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Путин объяснил, почему Россия не наносит удары по руководству Украины

Путин объяснил, почему Россия не наносит удары по руководству Украины

Российская сторона не наносит ударов по представителям украинского руководства, поскольку для обсуждения мирного урегулирования необходимы переговорщики.

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