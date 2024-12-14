Скандальное видео с первоклассниками, которые издеваются над одноклассником с ДЦП, мгновенно разлетелось по местным пабликам.
Первоклашек обвинили в избиении одноклассника с ДЦП
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталья Волкова
Я считаю, что для таких детей должны быть специальные школы. Они есть, но этого мало. Дети не понимают, почему к ним такое отношение и не могут постоять за себя. Родители все таки должны учитывать состояние здоровья своего сына. Либо спецклассы для детей инвалидов в обычных школах. Как то нужно правительству в этом направлении работать, не все ж о мигрантах думать и об их детях заботиться
Ответить
17 час.
NN
N N
ДЦП бывает разный. Иногда только ноги проблемные, тут наверно так, раз родители отпустили ребёнка в общую школу. А дети тупые, злые и невоспитанные.
Ответить
16 час.
ИН
Ирина Некрасова
Это называется " гладко было на бумаге, да забыли про овраги"... Помните, рекламные щиты везде висели, восхваляющие совместное обучение здоровых детей и инвалидов?! Вот придумал же кто-то этот идиотизм, и в жизнь воплощать начали такие же... А чем это кончается - читайте в статье выше. Может, во времена СССР, когда дети были адекватнее и добрее, это начинание и имело бы какой-то смысл и даже успех (и то не факт), а уж с нынешним племенем, "младым, незнакомым" лучше не экспериментировать, подставляя под удар самых беспомощных. Детишки нынче жестокие и невоспитанные, незнакомые с состраданием и добротой, увы.
Ответить
16 час.
Свежие комментарии