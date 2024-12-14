Первоклашек обвинили в избиении одноклассника с ДЦП

Наталья Волкова Я считаю, что для таких детей должны быть специальные школы. Они есть, но этого мало. Дети не понимают, почему к ним такое отношение и не могут постоять за себя. Родители все таки должны учитывать состояние здоровья своего сына. Либо спецклассы для детей инвалидов в обычных школах. Как то нужно правительству в этом направлении работать, не все ж о мигрантах думать и об их детях заботиться

NN N N ДЦП бывает разный. Иногда только ноги проблемные, тут наверно так, раз родители отпустили ребёнка в общую школу. А дети тупые, злые и невоспитанные.