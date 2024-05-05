Генеральный директор Arrowhead не знает, что сказать ПК-игрокам Helldivers 2, но надеет...

Генеральный директор Arrowhead не знает, что сказать ПК-игрокам Helldivers 2, но надеется, что все образуетсяГенеральный директор Arrowhead Game Studio Йохан Пилестедт не знает, что ответить пользователям, которые спрашивают его о Helldivers 2.
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