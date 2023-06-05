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Продажи юаней, налоговый вычет и курс валют: новости финансов на 5 июня 2023 года

Продажи юаней, налоговый вычет и курс валют: новости финансов на 5 июня 2023 года

Продажи юаней, налоговый вычет и курс валют: новости финансов на 5 июня 2023 года Евгения КомароваНеделя с 5 по 11 июня 2023 года началась с нововведений для владельцев ИСС.

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