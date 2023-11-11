ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 11.11.2023

ВС РФ накрыли мощным огнем расправившихся над российским военным в захваченном окопе у Работино боевиков ВСУ В районе между селами Работино и Новопрокоповка на Ореховском участке Запорожского направления Вооруженные силы Российской Федерации провели массированный обстрел из артиллерии позиций украинских формирований.