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Новая «Барбаросса»? Германия снова готовится к войне с Россией

Новая «Барбаросса»? Германия снова готовится к войне с Россией

Андрей Соколов Немецкий журнал Spiegel опубликовал изложение секретного отчета Министерства обороны Германии, в котором представлена концепция «стратегической переориентации» Бундесвера перед лицом возможной прямой военной конфронтации с Россией.

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