Нет в товарищах согласья

Участники рынка электроэнергии никак не могут договориться о будущем отрасли и ответить на вопрос, должна ли электроэнергетика регулироваться рынком или ее надо отнести к инфраструктуре под государственным контролем Участники рынка электроэнергии выступают за понятные правила игрычитайте на monocle.