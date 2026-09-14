Нет в товарищах согласья

Участники рынка электроэнергии никак не могут договориться о будущем отрасли и ответить на вопрос, должна ли электроэнергетика регулироваться рынком или ее надо отнести к инфраструктуре под государственным контролем Участники рынка электроэнергии выступают за понятные правила игрычитайте на monocle.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Первый в России в...
- Возрождение «Бело...
- Илон Маск: его ам...
А рыжему ублюдку, который организовал и возглавил этот бардак государство до сих пор платит пенсию?((( Бинго.