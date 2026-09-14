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Нет в товарищах согласья

Нет в товарищах согласья

Участники рынка электроэнергии никак не могут договориться о будущем отрасли и ответить на вопрос, должна ли электроэнергетика регулироваться рынком или ее надо отнести к инфраструктуре под государственным контролем Участники рынка электроэнергии выступают за понятные правила игрычитайте на monocle.

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