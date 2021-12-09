Андрей ЧЕРВИЧЕНКО: «Зенит» в хорошей компании с «Порту», «Барселоной», «Боруссией»...

Питерцы делом ответили куче недоброжелателей, которые рассказывают сказки, что у нас чемпионат - никакой, что чемпион - не такой, как следует Футбольный эксперт, экс-владелец московского «Спартака» в разговоре с нашим корреспондентом поделился мыслями о выступлении «Зенита» в Лиге чемпионов и рассказал об ожиданиях от матча «красно-белых» в Польше.