Кировчанин привлечен к административной ответственности за публичное демонстрирование нацистской символики

В августе текущего года сотрудники УМВД России по Кировской области в ходе проводимых мероприятий обнаружили у жителя областного центра на голеностопе левой ноги татуировку в виде запрещенного нацистского символа.
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